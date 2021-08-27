Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, такое сообщение распространила пресс-служба Кремля.

В нем говорится, что лидеры рассмотрели актуальные вопросы послевоенного урегулирования в регионе "в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года".

Кроме того, Путин и Пашинян обсудили текущую обстановку на государственной границе Азербайджана и Армении.

"Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - добавили в Кремле.