Ученые рассказали, какой штамм COVID-19 доминирует в Узбекистане

Самым распространенным штаммом коронавируса COVID-19 в Узбекистане на сегодняшний день является "дельта". Об этом сообщили в Центре передовых технологий при министерстве инновационного развития Узбекистана.

По словам ученых, в последние недели доля штамма "дельта", обнаруженного в Индии в октябре 2020 года, составляет 82%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

На втором месте находится штамм "альфа" (10,3%), выявленный в Великобритании в сентябре 2020 года. Третье место занимает штамм "20А" (7,7%), который был зафиксирован в разных странах в мае прошлого года, передает Газета.uz.

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, с начала пандемии в стране зарегистрированы 153,2 тыс случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции 1056 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 214 млн, из них более 4,4 млн человек скончались.