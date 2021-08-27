Госдеп: США обсуждает признание "Талибана", но ...

Вашингтон обсуждает с союзниками и партнерами возможность признания "Талибана" (террористическое движение, запрещено в РФ), пришедшего к власти в Афганистане. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Что касается вопроса признания, то мы на регулярной и постоянной основе контактируем с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы это обсуждать", - приводит его слова ТАСС.

Прайс признал, что в последнее время Америка отмечала ряд позитивных и конструктивных сигналов со стороны движения, однако подчеркнул, что говорить о возможности его признания в качестве властей Афганистана пока рано.