Госдеп: США обсуждает признание "Талибана", но ...
Вашингтон обсуждает с союзниками и партнерами возможность признания "Талибана" (террористическое движение, запрещено в РФ), пришедшего к власти в Афганистане. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Что касается вопроса признания, то мы на регулярной и постоянной основе контактируем с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы это обсуждать", - приводит его слова ТАСС.
Прайс признал, что в последнее время Америка отмечала ряд позитивных и конструктивных сигналов со стороны движения, однако подчеркнул, что говорить о возможности его признания в качестве властей Афганистана пока рано.
Вестник Кавказа
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