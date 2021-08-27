Фазаны заселяют Крымский район Кубани

В Крымском районе Краснодарского края накануне выпустили на волю пятьсот фазанов, - сообщили в охотхозяйстве района.

"Сотрудники Крымского охотхозяйства сегодня выпускали птиц в пяти поселениях муниципалитета. Молодых фазанов приобрели на специальной дичеферме в Северском районе", - рассказал в своем аккаунте в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

Выпуск птиц Крымским районным обществом охотников и рыболовов проводятся систематически, благодаря чему уже удалось существенно нарастить популяцию фазанов охотхозяйства региона, - добавил глава Крымского района.