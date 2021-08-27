Главная » Новости

Фазаны заселяют Крымский район Кубани

Фото: livejournal
Фото: livejournal

В Крымском районе Краснодарского края накануне выпустили на волю пятьсот фазанов, - сообщили в охотхозяйстве района.

"Сотрудники Крымского охотхозяйства сегодня выпускали птиц в пяти поселениях муниципалитета. Молодых фазанов приобрели на специальной дичеферме в Северском районе", - рассказал в своем аккаунте в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

Выпуск птиц Крымским районным обществом охотников и рыболовов проводятся систематически, благодаря чему уже удалось существенно нарастить популяцию фазанов охотхозяйства региона, - добавил глава Крымского района.

775 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!