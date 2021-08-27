Коридор Север-Юг дает преимущества для динамично растущей экономики Бангладеш

Международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг - мультимодальная транспортная сеть протяженностью 7200 км для перевозки грузов между Индией, Ираном, Афганистаном, Арменией, Россией, Белоруссией, Болгарией, Казахстаном, Киргизией, Оманом, Сирией, Таджикистаном, Турцией и Украиной. Eurasia Review напоминает, что это стратегический проект, связывающий страны Центральной Азии и Европы.

Соглашение о создании коридора было подписано Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге в сентябре 2000 года, а 16 мая 2002 года соглашение вступило в силу. Сейчас все его стороны, особенно Россия, Индия и Иран, продолжают работу над реализацией проекта. МТК "Север-Юг" идет из Мумбаи через иранский порт Бендер-Аббас и Азербайджан в Москву. Индия также заинтересована во включении в проект иранского порта Чабахар. Индия вложила в Иран огромные инвестиции, при этом у Индии хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. МТК "Север-Юг" позволит облегчить транспортировку товаров и улучшить торговые связи между Индией, Россией и Ираном, сократив стоимость и сроки доставки грузов более чем на 40% в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал.

В апреле этого года министры иностранных дел России и Индии положительно оценили экономическое сотрудничество между странами, отметив новые возможности на Дальнем Востоке России. Во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индию дипломаты обсудили транспортные коммуникации, включая МТК "Север-Юг" и морской коридор "Ченнаи-Владивосток".

На июльской конференции в Ташкенте министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар отметил важность иранского порта Чабахар как ключевого регионального транзитного узла, в том числе для Афганистана, предлагая включить его в проект. Позже в СМИ сообщили, что Индия предложила включить порт Чабахар в структуру МТК "Север-Юг" и приветствовала создание четырехсторонней рабочей группы Индия-Узбекистан-Иран-Афганистан по совместному использованию порта Чабахар. Встреча совместной группы, вероятно, состоится позже в этом году.

Основные цели проекта - возродить древние транспортные пути и соединить Индийский океан с Персидским заливом и Каспийским морем. Проект обеспечит наиболее короткий маршрут между Россией и Индией через Иран и государства Центральной Азии. Это открывает некоторые возможности и для Бангладеш, который граничит с Индией. Порты Бангладеш - Читтагонг и Монгла - могут присоединиться к этому проекту через порты Мумбаи и Ченнаи, а также иранский порт Чабахар.

Транспортные коммуникации обладают огромной важностью для любого государства. И участие в этом проекте в интересах Бангладеш - динамично растущей экономики. Многие экономисты называют Бангладеш экономическим чудом Южной Азии. Нынешняя правящая партия Бангладеш "Авами Лиг" изо всех сил пытается добиться экономического и социального процветания страны под руководством премьер-министра Шейх Хасины.

Этот маршрут может соединить Бангладеш и Центральную Азию. Сектор текстильного производства в Бангладеш растет, но необходимы поставки хлопка. Бангладеш может импортировать хлопок из центральноазиатских государств, пшеницу из России, а также экспортировать кожу, одежду и картофель в государства Центральной Азии, государства Евразии, Россию.

С помощью порта Чабахар Бангладеш сможет увеличить свой экспорт в Иран и привлечь иранские инвестиции. Как сторонник мира и миротворческая страна, Бангладеш хотела бы развивать отношения со всеми государствами. "Дружба со всеми без злого умысла" - основа внешней политики страны. Цель Бангладеш - стать развитой страной, поэтому ей нужны партнеры по развитию.

Совместные усилия всех государств по развитию транспортных коммуникаций в Центральной и Южной Азии могут открыть новые возможности для сотрудничества. Бангладеш играет ведущую роль в организации Инициативы стран Бенгальского залива по многоотраслевой технико-экономической кооперации (БИМТЭК), инициируя сотрудничество Бангладеш с Бутаном, Индией, Шри-Ланкой, Таиландом, Непалом и Мьянмой, а также с АСЕАН.

Бангладеш также заинтересован в участии в различных проектах по развитию транспортных коммуникаций посредством автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов в сотрудничестве с соседними странами. Современный мир невозможен без повышения взаимосвязанности транспортной инфраструктуры между государствами. МТК "Север-Юг" открывает для Бангладеш новые возможности, в том числе по обеспечению транспортной связи со странами Центральной и Западной Азии.