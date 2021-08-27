Пожар в реанимации ярославской больницы унес три жизни

Сегодня вечером в реанимационном отделении в больнице в Ярославле вспыхнул пожар, есть жертвы, - сообщили в экстренных службах.

"По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ", - цитирует собеседника ТАСС.

Пожар вспыхнул в ярославской больнице №3, точные причины пожара выясняют следователи, - говорится в сообщении.