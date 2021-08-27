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Бывший кандидат в президенты Грузии примкнул к "Третьей силе"

Бывший кандидат в президенты Грузии примкнул к &quot;Третьей силе&quot;

Экс-председатель партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе примкнул к "Третьей силе", сформированной на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Формула".

"Когда главная цель и инструменты согласованы, то есть возможности для сотрудничества", - цитирует оппозиционера Sputnik Грузия.

Напомним, "Третья сила" - новое политическое объединение, презентация которого назначена на 30 августа. Предварительно известно, что под этим знаменем вместе выступят "Стратегия Агмашенебели", "Реформер", "Республиканская партия Грузии" и "Свободные демократы".

Григол Вашадзе и Георгий Вашадзе ранее были членами самой крупной оппозиционной партии "Единое нацдвижение", причем в 2018 году Григол Вашадзе баллотировался в президенты, а Георгий Вашадзе управлял его избирательным штабом.

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