Главная » Новости

В Ставропольском крае предоставили "школьные" выплаты родителям более 385 тыс детей

В Ставропольском крае предоставили &quot;школьные&quot; выплаты родителям более 385 тыс детей

В Ставропольском крае получили "школьные" выплаты родители более 385 тыс детей. Об этом сообщили в правительстве Ставрополья.

В региональном отделении Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, что родители, которые  по каким-то причинам не успели подать заявление до начала учебного года, смогут сделать это до 1 ноября.

В ПФР также рассказали, что новая единовременная выплата в размере 10 тыс рублей была инициирована президентом России

Владимиром Путиным. Она полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка в семье от 6 до 18 лет (при условии достижения 6-летнего возраста не позднее 1 сентября 2021 года).

На подобную выплату также могут рассчитывать инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет,

875 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!