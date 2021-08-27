Фестиваль "Кубанский казачий Спас" пройдет в формате видео-конференции

Фестиваль казачьей культуры и казачьих боевых искусств "Кубанский казачий Спас" состоится в онлайн-формате. Мероприятие проводится для возрождения, сохранения и развития казачьей культуры, боевых искусств, "в которых тесно переплетались духовно-нравственные и исторические традиции казачьего народа", сообщает газета "Каневские зори".

Фестиваль включает 17 номинаций, принять участие в нем могут казаки со всей России и зарубежья возрастом от 5 до 80 лет.

В данный момент проходит подготовительный этап — участники подают заявки, определяют номинацию и присылают отснятый видеоматериал.

Финал конкурса пройдет с 26 октября по 11 ноября на базе Кубанского казачьего центра "Баско" в Геленджике.