Медучреждения Дагестана получили 13 новых санитарных машин

Замглавы Минздрава Дагестана Салман Ахмедов вручил ключи от 13 новых санитарных автомобилей работникам медицинских учреждений республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это лишь часть от общего количества автотранспорта, который будет поступать в рамках федеральной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения в Дагестане. Автомобили получили Кумторкалинская, Новолакская, Ногайская, Дербентская, Карабудахкентская, Магарамкентская, Хасавюртовская, Дахадаевская, Кайтагская, Казбековская и Рутульская ЦРБ. Им выделено по одной машине. В Кизлярскую ЦРБ отправлено 2 автомобиля", – сказано в сообщении.

По словам заместителя министра, всего по данной программе поликлиники и больницы городов и районов республики получат 177 единиц автотранспорта.

"Поставки санитарного автотранспорта в лечебные учреждения Дагестана продолжаются. Совсем недавно 27 автомобилей, закупленные Минздравом Дагестана по программе модернизации первичного звена здравоохранения, были переданы в медорганизации республики лично врио руководителя региона Сергеем Меликовым", – добавили в пресс-службе.