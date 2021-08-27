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Медучреждения Дагестана получили 13 новых санитарных машин

Медучреждения Дагестана получили 13 новых санитарных машин

Замглавы Минздрава Дагестана Салман Ахмедов вручил ключи от 13 новых санитарных автомобилей работникам медицинских учреждений республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это лишь часть от общего количества автотранспорта, который будет поступать в рамках федеральной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения в Дагестане. Автомобили получили Кумторкалинская, Новолакская, Ногайская, Дербентская, Карабудахкентская, Магарамкентская, Хасавюртовская, Дахадаевская, Кайтагская, Казбековская и Рутульская ЦРБ. Им выделено по одной машине. В Кизлярскую ЦРБ отправлено 2 автомобиля", – сказано в сообщении.

По словам заместителя министра, всего по данной программе поликлиники и больницы городов и районов республики получат 177 единиц автотранспорта.

"Поставки санитарного автотранспорта в лечебные учреждения Дагестана продолжаются. Совсем недавно 27 автомобилей, закупленные Минздравом Дагестана по программе модернизации первичного звена здравоохранения, были переданы в медорганизации республики лично врио руководителя региона Сергеем Меликовым", – добавили в пресс-службе.

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