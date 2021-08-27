Десять видов высокотехнологичного оружия, захваченного талибами

Сложная военная техника, включая самолеты и бронетехнику, изначально была приоритетом для укрепления афганских сил безопасности, но теперь американское военное оружие стоимостью в миллионы долларов попало в руки талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Неизвестно, сколько и какие виды оружия попали в руки талибов, но нет сомнений в том, что брошенное или захваченное оборудование дает группировке серьезное преимущество.

Телерадиокомпания Турции TRT World рассказывает о десяти видах оружия, захваченного талибами.

1.A-29 Super Tucano: легкий штурмовик

По оценкам американского оборонного подрядчика Sierra Nevada Corporation, штурмовик стоит около $20-30 млн. Это относительно низкая цена по сравнению с другими истребителями того же уровня. Он может нести широкий спектр вооружений и предназначен для борьбы с беспорядками, непосредственной авиационной поддержки и разведки в условиях низкой опасности. По крайней мере один Super Tucano был изъят в афганском международном аэропорту Мазари-Шариф.

2. UH-60 Black Hawk: военно-транспортно-ударный вертолет

Один из самых дорогих вертолетов на рынке стоимостью $5,9 млн. Его передовая система позволяет пилотам определять статические цели с помощью винтовок и ракет с лазерным наведением. Он может измерять необходимую дальность для пилотов для поражения целей днем и ночью с высокой точностью даже с больших расстояний. Black Hawk был захвачен вскоре после падения Кандхара 12 августа. Кандхар - второй по величине город Афганистана, где у США была одна из своих основных баз с существенным военным оборудованием.

3. Мини-военный дрон ScanEagle

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который выполняет задачи наблюдения и разведки, сопровождения операций, а также быстрого сбора голосовых и видеодоказательств. Дрон может на большой скорости обеспечивать обзор с высоты птичьего полета более 24 часов. Каждая система стоит около $3,2 млн.

4. MD-530F. Легкий ударный винтокрыл

MD-530F способен усилить засады, вооруженное сопровождение и ближнюю воздушную атаку. Это многоцелевой военный вертолет стоимостью более $2,4 млн, предназначенный для тактических и транспортных операций. Высокая взлетная мощность вертолета отличает его от других военных самолетов, обеспечивая эффективные и стратегические атаки во время наступательных воздушных операций. Сообщается, что талибы захватили по крайней мере один MD-530.

5. Противоминные автомобили (MRAP)

Бронированные вездеходы обеспечивают эффективную защиту от мин и засад и стоят от $500 тысяч до $1 млн. MRAP могут безопасно доставить груз даже в зоны активного конфликта и предназначены для защиты солдат и пассажиров от взрывоопасных придорожных бомб.

6. M1151 Humvee

Модернизированный авианосец ценой более $220 тысяч за автомобиль, созданный для защиты пассажиров с помощью уникальной брони, позволяющей ему действовать как спасательное средство перемещения. В 2017 году США поставили в Афганистан 4700 автомобилей Humvee. Большинство из них, по сообщениям различных СМИ, сейчас находятся в руках талибов.

7. Система снайперского оружия M24

Аксессуары и приспособления этой системы помогают трансформировать оружие в снайперскую винтовку "орлиный глаз". M24 известен своей простотой и надежностью и обеспечивает превосходную точность за счет своей стоимости и универсальности.

8. Штурмовое оружие M18

Однозарядная винтовка может стрелять по танкам и по живым целям с высокой точностью. Эта безоткатная винтовка способна стрелять пулями артиллерийского типа более эффективно, чем противотанковое оружие. "Талибан" захватил тысячи таких автоматов.

9. Карабин M4

Газовое оружие со средней стоимостью $700 и системой многозарядного устройства. Система позволяет оснастить винтовку лазером, гранатометом, прибором ночного видения, фонариком, лазерной меткой и даже крошечным дробовиком, придающим ему дополнительную смертоносность. США оставили тысячи из них, и талибы с радостью добавили их в свой инвентарь.

10. 40-мм осколочно-фугасная граната

Предназначена для боеприпасов гранатометов, оружие состоит из высокоскоростных снарядов. "Этот автоматический гранатомет с высокоскоростной 40-мм пушкой обеспечивает эффективную дальность действия около двух километров", - отметил эксперт по обороне Хельге Штадхейм, объясняя функциональность 40-мм гранат. (Стоимость от $400 до $500 за картридж).