На курорте "Ведучи" состоится внедорожный фестиваль "Горы-горы"

Курорт "Ведучи" в Чечне примет фестиваль "Горы-горы", который соберет владельцев авто- и мототехники. В рамках фестиваля состоится путешествие по горным тропам Чечни, также пройдут соревнования в техничном прохождении спортивных трасс. Кроме того, участники фестиваля посетят достопримечательности республики: древние сторожевые башни, горные ущелья, реки и водопады.

Владельцы внедорожных и легковых автомобилей, квадроциклов и мотоциклов смогут поучаствовать в категориях "Туристический маршрут" или "Путешествие и соревнование". "Владельцы легковых автомобилей преодолеют двухдневный маршрут по Чеченской Республике с посещением главных исторических и природных достопримечательностей. Ориентироваться водители будут по специально подготовленному подробному путеводителю", - говорится в сообщении организаторов.

Также в программе соревнований – преодоление кольцевых маршрутов в 60 или 100 км с поиском GPS-точек, скоростное ориентирование, грязевая трасса, скоростной заезд на секундомер, фигурное вождение и внедорожный маршрут. Выйти на старт смогут подготовленные внедорожники, квадроциклы и мотоциклы эндуро.