Экологи Адыгеи возобновят рейды по контролю за вывозом ТКО

Экологи адыгейского филиала "ЭкоЦентра" намерены возобновить рейды в Майкопском районе по контролю за утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО), - сообщили в компании.

"Мы возобновляем рейды по выявлению предпринимателей и юридических лиц, уклоняющихся от заключения договоров на вывоз ТКО. В проверках принимают участие и представители администраций муниципальных образований. На законодательном уровне предусмотрено, чтобы каждый владелец гостевого дома правильно утилизировал отходы. Только в этом случае мы сможем предотвратить появление новых свалок", - рассказал директор Адыгейского филиала ООО "ЭкоЦентр" Нальбий Алибердов, передает "АиФ-Адыгея.

Предприниматели отзываются на любые запросы туристов, но, к сожалению, далеко не все бизнесмены заботятся об одной из главных составляющих приятного отдыха – своевременном вывозе мусора, - посетовал Алибердов.