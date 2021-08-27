Двое детей пострадали, идя мимо взрыва, в Махачкале

Газ взорвался в нежилом помещении в Махачкале, о ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Сигнал о взрыве в нежилом помещении 12 м на 5 м, расположенном на улице Новокаякентская, поступил в МЧС в 20:30.

В результате пострадали двое детей - 12 и 13 лет, "которые проходили мимо здания".

В управлении уточнили, что несущие конструкции не разрушены, однако взрывная волна выбила два окна и пластиковую дверь.