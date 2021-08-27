Саудовская Аравия не хочет отставать от Ирана: баллистическая программа королевства

Полагавшаяся с конца 1980-х на импорт китайских ракет, в последние годы Саудовская Аравия стремится к созданию собственных производственных мощностей. Несмотря на довольно тревожную тенденцию, ракетная программа королевства пока не вызывает опасений, подобных тем, что существуют в отношении Ирана. Эксперты Международного института стратегических исследований отмечают, что если бы Иран вступил в переговоры по своей ракетной программе, он вряд ли согласился с ограничениями, которые не распространяются на другие страны. Поэтому есть смысл оценить баллистические возможности региональных соперников Ирана.

На протяжении более трех десятилетий арсенал баллистических ракет Саудовской Аравии составляли импортированные из Китая системы, превышающие требования по дальности для поражения региональных противников. Однако за последние несколько лет королевство дополнило свои запасы мощностями, которые могут оказаться более полезными на практике.

На параде оборонной промышленности 29 апреля 2014 Саудовская Аравия впервые и пока что единственный раз публично продемонстрировала две баллистические ракеты Дунфэн-3 (”Восточный ветер”, DF-3), которые она тайно ввезла из Китая в 1988 году. Одноступенчатые ракеты на жидком топливе, которые обозначаются Разведывательным управлением армии США как CH-SS-2, но во многих отчетах упоминаются как CSS-8, могут поражать цели на расстоянии 2500 км при полезной нагрузке 2000 кг или на расстоянии до 3000 км с более легкой боевой частью. Ракеты весят 64 тонны, длина составляет 24 метра.

В 1983–1984 годах Китай разработал улучшенную версию DF-3, увеличив ее дальность, полезную нагрузку и точность, а также, скорее всего, создал экспортную версию, рассчитанную на обычную полезную нагрузку. У Саудовской Аравии нет ядерного оружия, но на момент продажи считалось, что любая баллистическая ракета, способная доставить боеголовку весом 500 кг на расстояние более 300 км, способна нести ядерную боеголовку и, следовательно, представляет риск ядерного распространения. Продажи китайских ракет, в частности DF-3A, Саудовской Аравии были основным стимулом для создания Режима контроля за ракетными технологиями (РКТР), который был разработан специально для предотвращения подобных продаж в будущем.

Возникает вопрос: зачем Саудовская Аравия приобрела ракеты такого дальнего действия. Главный ее противник, Иран, находится на расстоянии около 250 км от ближайшей точки. Израиль еще ближе. Скорее всего, причина в том, что саудовцы хотели получить наземную альтернативу военно-воздушным силам, и таким образом простимулировать стратегию ядерного хеджирования, а DF-3 была единственной системой, доступной в то время на рынке.

Неточность DF-3, круговое вероятное отклонение (КВО), составляет 1000–4000 м, то есть ракета может отклониться от цели в этом радиусе. Этот факт породил спекуляции о намерениях Саудовской Аравии: с таким уровнем неточности ракета была бы куда более действенной при наличии ядерной боеголовки. Но даже неточные системы могут спровоцировать страх среди гражданского населения, и саудовским лидерам важно иметь возможность ответить на любую ракетную атаку. Однако саудовцы заверили Соединенные Штаты, что не будут использовать ядерные или химические боеголовки с DF-3, и фактически присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в октябре 1988 года. Неизвестно, сколько именно DF-3 было импортировано королевством: кто-то говорит не менее 50, другие утверждают, что не более 30. По оценкам Международного института стратегических исследований, всего пусковых установок DF-3 около 10, при этом их статус неизвестен, учитывая их возраст, трудности обслуживания, отсутствие запасных частей и вероятную общую деградацию систем. Саудовская Аравия, по-видимому, никогда не проводила летных испытаний ни DF-3, ни какой-либо другой баллистической ракеты.

Сообщается, что за семь лет до парада 2014 года Саудовская Аравия приобрела менее громоздкие твердотопливные китайские ракеты DF-21. Согласно статье Джеффа Стейна в Newsweek за 2014 год, Центральное разведывательное управление США одобрило приобретение Эр-Риядом DF-21 (CH-SS-5 или CSS-5 в классификации НАТО), при условии, что головные обтекатели будут изменены таким образом, чтобы не иметь возможности нести ядерную боеголовку. Аналитики ЦРУ, исследовавшие импортированные ракеты, пришли к выводу, что на модифицированные головные обтекатели невозможно установить даже простейшее ядерное оружие, которое Саудовская Аравия могла бы приобрести у Пакистана или Китая. Сколько ракет было импортировано, неясно. По крайней мере один уважаемый китайский ученый сомневается в предоставленных данных.

DF-21 весит около 15 тонн и имеет дальность полета 1700 км. Ракета гораздо точнее, чем DF-3: ее КВО составляет 300 м. Предельная скорость в 2950 м/с затрудняет защиту со стороны обычных систем противоракетной обороны. Правительство Саудовской Аравии никогда не признавало тот факт, что у него есть DF-21, за исключением демонстрации в 2013 году трех моделей ракет в стеклянном корпусе, две из которых оказались китайскими системами, а третья - загадкой. Однако, учитывая усиление неоднозначной сдерживающей политики королевства, власти явно довольны тем, что у них есть такое оружие, даже если оно никогда не испытывалось в стране. Возможность замены головной части говорит о том, что Саудовская Аравия готова последовать примеру Ирана, если у него появится ядерное оружие.

Производство ракет

Саудовские чиновники вряд ли обрадовались опубликованным в начале 2019 года снимкам ракетной базы Эль-Ватах, на которых предположительно был запечатлен завод по производству твердотопливных двигателей. Ключевой фактор в пользу подобного предположения - полигон для испытаний ракетных двигателей, похожий на аналогичный объект в Китае, хотя и в меньшем масштабе. Снимки возмутили членов Конгресса США, поскольку появились в тот период, когда отношения были испорчены после убийства Джамаля Хашогги. Насколько Саудовская Аравия задействована в производстве баллистических ракет, неизвестно. Заметным признаком прогресса будет изображение наземных испытаний двигателей, снятое с помощью инфракрасных спутников, но пока о таких снимках ничего не известно.

Какую роль в создании объекта по производству ракет сыграл Китай, неясно, хотя американские спецслужбы, похоже, не сомневаются, что Пекин оказал содействие. Хотя КНР не является членом РКРТ, она согласилась, по крайней мере на словах, применять основополагающие руководящие принципы режима, которые исключают любую продажу таких ракет и связанных с ними технологий, а также создание производственных мощностей, подобных тем, что были обнаружены в Саудовской Аравии. США считают (не приводя никаких доказательств), что Китай не выполняет вышеуказанное обязательство.

В 2018 году Украина представила новую твердотопливную баллистическую ракету малой дальности, которая, как сообщается, тайно финансировалась Саудовской Аравией. Попытки Украины повторить ракету класса ”Искандер” под названием ”Сапсан” привели к созданию новой системы ”Гром-2”. По сообщениям, ракета может нести боеголовку массой 500 кг и имеет дальность действия 280 км, что соответствует требованиям РКРТ. Оборонный журнал США сообщил в 2019 году, что Саудовская Аравия получит систему ”Гром” в 2022 году. Примечательно, что королевство не стремилось приобрести американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 (в отличие от Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов), также нет никаких публичных сообщений о том, что Эр-Рияд заинтересован в китайских баллистических ракетах малой дальности (как Катар).

Опасности нет?

Помимо стремления не отставать от Ирана, мотивация Саудовской Аравии к приобретению баллистических ракет не совсем ясна. При этом ракеты Эр-Рияда не вызывают такой озабоченности, как, например, иранская ракетная программа, и на то есть веские причины. Хотя DF-3 действительно имеет больший радиус действия, чем любая из нынешних систем Ирана, Саудовская Аравия не инициировала работ по созданию ядерной боеголовки для своих не испытываемых ракет, чья польза сомнительна. Однако импорт китайских ракет нанес серьезный удар по политике нераспространения, проводимой западными партнерами Эр-Рияда, равно как и его секретная работа по производству твердотопливных двигателей. Нормы нераспространения должны применяться ко всем сторонам. И если баллистические ракеты должны быть ограничены повсюду в регионе, следует также учитывать системы в Египте, Сирии, Турции и ОАЭ, а также те, которые находятся в руках повстанческих сил в Йемене.