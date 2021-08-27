Кафе горит на 500 кв м в Сочи

Кафе загорелось на Приморской набережной в Сочи, рассказали в пресс-службе городской администрации.

"На место оперативно выехали спасатели 10-го пожарного отряда. В тушении участвуют 16 человек и четыре единицы спецтехники", - цитирует сообщение ТАСС.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что площадь возгорания сначала составляла 400 кв м, позже пожар был локализован на 500 кв м. Сейчас место событий огорожено, специалисты контролируют ситуацию.

Источник в экстренных службах заявил, что, по предварительным сведениям, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем, рассматриваются и другие версии.