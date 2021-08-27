Мужчину в наручниках и его похитителей нашли в гараже в Краснодаре

Наркополицейские обнаружили в гаражах похищенного мужчину в наручниках в Краснодаре, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Кубани.

Во время оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории гаражно-строительного кооператива в Прикубанском округе в одном из гаражей были обнаружены четверых неизвестных. "Один из них, 20-летний местный житель, находился в наручниках и сообщил полицейским, что накануне был похищен неизвестными, находившимися в этом же гараже", - пояснили в ведомстве.

Все четверо были доставлены в отдел. В гараже полицейские нашли 120 таблеток, предположительно с наркотическом, предметы, конструктивно похожие на огнестрельное оружие, 12 патронов к этому предполагаемому оружию, электрошокер и две бейсбольные биты. Все это направлено на экспертизу.

По факту похищения человека вынесено процессуальное решение, какое именно - не уточняется. Кроме того, у полицейских есть основания подозревать мужчин в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Один из задержанных - старший инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару, идет служебная проверка, он отстранен от обязанностей.