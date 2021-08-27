Россиян защитят от "шумных" водителей?

В России намерены в ближайшее время внести на рассмотрение депутатов Госдумы норму в новом Кодексе об административных правонарушениях о штрафе за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, - сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Данная норма войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, внесение которого в Государственную Думу ожидается в ближайшее время", - заявила Рукавишникова, уточнив, что штраф за такие нарушения может взиматься и в дневное время, передает РИА Новости.

Ранее такую норму предложил внести в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин – столичный градоначальник предложил наказывать преднамеренное нарушение тишины автомобилистами и мотоциклистами минимальным штрафом в пятт тысяч рублей, привязав его к мощности машины.

Подобные правонарушения регулярно совершаются не только в Москве, но и в других городах - многие авто- и мотолюбители гоняют по ним по ночам без глушителей и с громкой музыкой, - добавила Рукавишникова.