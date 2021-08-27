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На Кубани нашли "клад" с 27 килограммами рублей 1991 года

Фото из Instagram "Народной газеты"
Фото из Instagram "Народной газеты"

В кубанской станице Северской во время проведения строительных работ сегодня обнаружили пластиковые бутылки с рублевыми монетами образца 1991 года, - написала "Народная газета".

Вес нескольких пластиковых бутылок, наполненных монетами, составил 27 кг, в денежном выражении это составляет 7 тыс 200 рублей. Раньше на месте застройки стояли старые частные дома, и неизвестно, кто спрятал "клад", - передает портал Юга.ру.

Застройщик, обнаруживший монеты, пока не решил, что с ними делать – это ожидаемо,  так как неизвестно, представляют ли эти деньги хоть какую-то ценность, - пишет издание.

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Вестник Кавказа

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