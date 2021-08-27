Археологи нашли новые артефакты у ингушского села Берд-Юрт

Археологи ингушского центра имени Евгения Крупнова провели новые исследования в предгорной зоне Сунженского района республики, обнаружив многочисленные артефакты, - сообщили в археологическом центре.

"Сотрудники центра совершили внеплановый выезд в Сунженский район республики для осмотра территории близ села Берд-Юрт. Они обследовали памятник археологии поселенческого типа, который обнаружен к юго-западу от населенного пункта", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Ученые обнаружили в местах раскопок многочисленные фрагменты керамики, зернотерки, кости животных, хозяйственные ямы и другие археологические артефакты.

Все находки будут тщательно изучены, - добавили в археологическом центре.