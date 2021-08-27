Мидаграбинские водопады открыли для туристов

Власти Северной Осетии снова открыли доступ к Мидаграбинским водопадам, проезд к которым был запрещен из-за угрозы селя.

"В связи с окончанием периода аномально жаркой погоды в горных районах, а также отсутствием признаков угрозы схода ледника Зейгалан Пограничному управлению ФСБ России по Северной Осетии рекомендовано снять ограничение движения до Мидаграбинских водопадов с 17:00 27 августа", - говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по региону, передает "Это Кавказ".

В случае сильных осадков республиканскому комитету по туризму рекомендовано предусмотреть меры по ограничению нахождения туристов в непосредственной близости к участку Мидаграбинских водопадов, - говорится в сообщении.

Напомним, дорога к Мидаграбинским водопадам на реке Мидаграбиндон была закрыта 21 июля из-за угрозы схода селя. Водопады расположены в Пригородном районе Северной Осетии и пользуются большой популярностью у туристов, высота водопада Большой Зейгалан составляет 648 метров.

