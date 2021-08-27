Сергей Судаков: "Нельзя допустить, чтобы Таджикистан таскал для Запада каштаны из афганского огня "

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил вариант нормализации ситуации в Афганистане, призвав к проведению референдума "с учетом позиций всех национальных меньшинств", налаживанию переговорного процесса с участием ООН. Эксперты назвали заявление Рахмона "жестким непризнанием" "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация).

Обеспокоенность Рахмона понятна - в Афганистане каждый четвертый житель по национальности таджик. Это вторая по численности этническая группа в стране. Если в Таджикистане проживает 9 млн 126 тысяч жителей, то в Афганистане таджиков около 14 млн.

Политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с "Вестником Кавказа" привел данные об эмиграционных настроениях в Афганистане: "На форуме "Армия-2021" было сказано, что до 1,8 млн жителей Афганистана уже сейчас готовы его покинуть, отправившись в Европу, Россию, Таджикистан, Узбекистан. У Рахмона есть четкое понимание того, что такое число беженцев может уничтожить экономику любой невеликой страны, тем более, такой, как Таджикистан. Рахмон пытается предотвратить все это".

Собеседник "Вестника Кавказа" не исключил, что "жесткое непризнание" талибов в этом варианте может обернуться для них шансом получить международную поддержку. Талибы заявили, что не намерены допускать к управлению страной другие политические силы Афганистана, в частности представителей таджиков. Душанбе против этого, но, получается, что таджикские власти изменят свою позицию в отношении талибов, если они поделятся властью. Судаков убежден, что с "Талибаном" нельзя сотрудничать ни при каких условиях.

"То, что предлагает президент Таджикистана – это назывные меры для того, чтобы соблюсти определенный пиетет, что очень опасно. Де-факто он предлагает придумать формулу легализации и легитимации "Талибана". Но я считаю, что любой, кто на это пойдет, обречен на провал. Вспомним классическую израильскую формулу: правительство не ведет переговоры с террористами. У Рахмона много советников, которые убеждают его сделать такой шаг. Они надеются, что "большой брат" придет на помощь, иными словами, что США станут спонсорами этого процесса. Но США не торопятся. Некоторые эксперты говорят, что во время эвакуации американцы случайно бросили в Афганистане большое количество боеприпасов. В итоге сегодня тысяча ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс, – прим. ред.) находится у талибов. Это значит, что появилась смертельная угроза для самолетов на высоте пяти тысяч метров, тем более гражданских, потому что они никак не защищены. Любой полет над Афганистаном, даже в гуманитарных целях, становится опасным. И в этих условиях из Душанбе звучат призывы, но нет реальных шагов коллективного Запада, и он не убеждает: да, мы станем за твоей спиной, дадим большие деньги, начнем строить национальное государство", - отметил эксперт.

Сергей Судаков убежден, что для стабилизации в Афганистане потребуются колоссальные усилия ключевых мировых держав. Но главной при этом остается задача: не допустить признания "Талибана", лишить его возможности влиять на политические процессы в стране.

"С талибами говорить нельзя. Мы прекрасно понимаем, что только коалиционные и коллегиальные усилия могут привести к миру в Афганистане. Должны быть совместные реальные шаги коллективного Запада, которым дирижируют США, России и Китая. Но в тоже время очень не хочется, чтобы западное сообщество захотело бы повторить сценарий 1979 года, когда оно развязало там бойню, а воевать пришлось нашему контингенту", - резюмировал профессор.