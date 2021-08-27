В июле коронавирус убил в 7,3 раза больше россиян, чем год назад

В прошлом месяце коронавирус оказался основной причиной смерти 44 128 россиян, причем в 38 922 случаях он был идентифицирован, а в 5 063 - предполагался. Такие данные опубликованы на сайте Росстата.

За аналогичный период прошлого года от коронавируса как основной причины скончались в 7,3 раза меньше человек - 6 084, пишет ТАСС.

Кроме того, в июле 2021 года Covid-19 не был прямой причиной смерти, но произвел существенное влияние на 1 449 случаев. Еще в 4 844 случаях инфекция была подтверждена, но на летальный исход не повлияла.

По уточненным сведениям за июнь текущего года, коронавирус был основной причиной смерти в 23 780 случаях, в 20 447 его удалось подтвердить, а в 5 825 он подозревался. В 897 случаях ковид ускорил смерть, в еще 2 766 его идентифицировали, но значительного влияния он не оказал.