Вспышка ОРВИ на месяц закрыла детский лагерь в Крыму
Суд постановил на месяц закрыть детский оздоровительный центр "Чайка" в Алуште на юге Крыма в разгар сезона из-за заболевших ОРВИ отдыхающих, - сообщил осведомленный источник.
"Завтра выезд. Приостановлена деятельность на 30 дней. Следующей смены не будет", - цитирует собеседника "Интерфакс".
"Чайка" закрыта по решению суда Алушты, известно, что ОРВИ в лагере заболели не менее 10 детей. Акционерное общество привлекалось за нарушение обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Дело поступило в суд 24 августа, постановление суда было вынесено сегодня, 27 августа.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сообщается на сайте суда.
Вестник Кавказа
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