Вспышка ОРВИ на месяц закрыла детский лагерь в Крыму

Суд постановил на месяц закрыть детский оздоровительный центр "Чайка" в Алуште на юге Крыма в разгар сезона из-за заболевших ОРВИ отдыхающих, - сообщил осведомленный источник.

"Завтра выезд. Приостановлена деятельность на 30 дней. Следующей смены не будет", - цитирует собеседника "Интерфакс".

"Чайка" закрыта по решению суда Алушты, известно, что ОРВИ в лагере заболели не менее 10 детей. Акционерное общество привлекалось за нарушение обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дело поступило в суд 24 августа, постановление суда было вынесено сегодня, 27 августа.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сообщается на сайте суда.