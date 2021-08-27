Донские пожарные тушили огонь в ростовской многоэтажке

Ростовские огнеборцы сегодня вечером тушили пожар в многоквартирном доме, - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Возгорание произошло в 17:17 на четвертом этаже здания. На тушение пламени пожарным понадобилось 35 минут, на месте работали 28 пожарных и восемь единиц техники. Во время возгорания эвакуировали 20 человек, - передает "АиФ-Ростов".

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, причина возгорания устанавливается, – добавили в МЧС Ростовской области.