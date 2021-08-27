В Узбекистане 215 осужденных помилованы ко Дню независимости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев издал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления", об этом передает телеканал "Узбекистан 24".

В соответствии с документом, подписанным к 30-летию независимости Узбекистана, были помилованы 215 человек, из которых трое полностью освобождаются от отбывания основного наказания, 127 - от условно-досрочного наказания, для 12 человек наказание смягчено, сокращены сроки 73 заключенных.

В общей сложности 142 человека вернутся из мест лишения свободы к родным.

Еще один гражданин освобожден от наказания в форме ограничения свободы.

В числе помилованных 14 женщин, 12 человек старше 60 лет, 69 иностранцев и 15 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.