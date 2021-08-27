В Грузии ожидают пика смертности от коронавируса

Уровень смертности в стране высокий, но он еще не достиг своего пика, - заявил сегодня генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



"70 и более летальных случаев для страны такого размера, как Грузия, это много, мы должны учитывать, что мы имеем дело с тяжелейшим вызовом - пандемией, которая затронула население всего мира, и в США уже больше смертей на миллион человек, чем в Грузии", - отметил он, передает Грузия Online.



"Пик смертности обычно на две-три недели отстает от пика новых случаев по ряду причин. Это предсказуемый факт, когда у нас пик новых случаев, мы должны ожидать пик смертности через 2-3 недели, я думаю, что сейчас именно этот пик", - спрогнозировал Церцвадзе.

Когда количество новых случаев начнет сокращаться, через 2-3 недели последует снижение смертности, - добавил гендиректор главной инфекционной больницы Грузии.