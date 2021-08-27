Байден дал военным "всю свободу действий" против ИГИЛ* в Афганистане

Американский президент Джо Байден дал военному командованию США полную свободу действий для операций против запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Афганистане, говорится в распространенном сегодня заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что ближайшие несколько дней работ по эвакуации людей из Афганистана будут самым опасным периодом. "Президент подтвердил военному командованию свое согласие предоставить всю необходимую свободу действий для проведения операций в целях защиты наших военнослужащих", - цитирует заявление РИА Новости.

В нем уточняется, что все члены командования в ответ сообщили, что у них имеются достаточные, по их мнению, ресурсы для осуществления эффективных операций.

Напомним, именно ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле накануне. По последним данным, в результате терактов погибли более 170 человек.