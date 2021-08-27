Европейская цена на газ снова пошла вверх

Цена на газ в Европе сегодня в ходе торгов отыграла падение, вернувшись к отметке в $580 за 1 тыс. кубометров, - свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:17 мск превысила $580 за тыс кубометров, и лишь незначительно снизилась до $576,3 за 1 тыс кубометров к моменту закрытия торгов, показав за день рост на 4,2%, - передает ТАСС.

Напомним, в последние несколько дней цена газа в Европе упала почти на $100 на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2", а затем на сообщении "Газпрома" о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по "Северном потоку - 2" уже в 2021 году, достигнув на прошлой неделе пиковых $580 за 1 тыс кубометров и выше.