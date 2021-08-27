Белый дом предупредил о новом теракте в аэропорту Кабула

Администрация американского президента Джо Байдена считает, что в ближайшие несколько дней в Кабуле произойдет новый теракт. Такое сообщение распространила пресс-служба Белого дома по итогам совещания.

В нем говорится, что сегодня утром глава государства провел встречу со своей командой по национальной безопасности, в том числе с военными командирами и дипломатами на местах, в ней также участвовала вице-президент США Камала Харрис (в режиме видеоконференции).

"[Члены команды] проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула", - цитирует заявление РИА Новости.

Об опасности нового теракта в аэропорту Кабула сегодня уже предупреждал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.