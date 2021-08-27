Распространителя фейков о взрывах в Жамбылской области задержали в Казахстане

В Казахстане задержан мужчина, распространявший в соцсетях недостоверную информацию о пожаре на складе воинской части в Жамбылской области. Такое сообщение распространила пресс-служба МВД.

При мониторинге Instagram правоохранители выявили видеозапись, на которой неизвестный заявляет, что прогремевшие на территории войсковой части взрывы якобы не получается ликвидировать из-за их мощности.

"Данное сообщение не соответствует действительности. Ведется досудебное расследование по статье "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций", - цитирует сообщение полиции ТАСС.

Дезинформатор - 26-летний житель Тараза - признал вину, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.