В распредцентре под Новороссийском пылал грузовик "Магнита"

Сегодня вечером в распределительном центре "Магнита" в Цемдолине под Новороссийском вспыхнул грузовик, прибывший на выгрузку, - сообщили в пресс-службе компании.

В 16:56 диспетчеру поступило сообщение о возгорании грузовика в селе Цемдолина. Прибывшие на место пожарные подтвердили информацию и установили площадь пожара грузовика в 45 кв м. В 17:24 специалисты ликвидировали открытое горение, а через одиннадцать минут полностью ликвидировали последствия пожара, - передает портал Юга.ру.

На месте работали 54 человека и 17 спецмашин, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.