Мясом с опасными бактериями могли накормить школьников в Сочи

Более 1,6 т зараженного опасными бактериями мяса изъято у оператора школьного питания в Сочи. Такое сообщение опубликовано на сайте управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

Специалисты ведомства провели отбор проб продукции у АНО "Стандарты социального питания" - оператора школьного питания.

Лабораторные исследования показали, что в говядине крупнокусковой замороженной и в фарше говяжьем замороженном производства АНО были бактерии рода Listeria monocytogenes.

Юрлицу выдано предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда.

В общей сложности изъято и уничтожено 1250 кг говядины и 418 кг фарша, открыто дело об административном правонарушении.

В ведомстве подчеркнули, что это уже второй факт выявления за текущий год у АНО "Стандарты социального питания" опасной продукции: в апреле в говядине было обнаружено несоответствие по микробиологическим показателями, а в фарше - фальсификация.