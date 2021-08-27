Байден пригрозил Ирану "другими методами" возврата к СВПД

Соединенные Штаты Америки могут принять и другие меры, если в том, что касается возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе, если дипломатический подход не сработает, - заявил сегодня на переговорах в Белом доме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом президент США Джо Байден, пишет агентство Reuters.

Байден сообщил Беннету об обсуждении планов предотвращения разработки Ираном ядерного оружия, отметив, что если с Ираном дипломатический подход не работает, то у США есть другие меры, - передает ТАСС

Беннет согласился с тем, что имеются и другие варианты, подчеркнув необходимость прекратить использование Ираном центрифуг для обогащения урана.