Беспризорного питона нашли в Москве

Королевского питона поймали сегодня спасатели в Москве, об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента ГОЧСиПБ.

Днем в систему 112 поступил сигнал о том, что жители одного из домов на улице Рогова под балконом нашли королевского питона.

На место ЧП направился расчет АСО №9 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Спасатели поймали змею и убрали ее в контейнер для рептилий.

Сейчас разыскивается хозяин рептилии. Если он не выйдет на связь, то о питоне позаботятся сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды города.