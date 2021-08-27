Беспризорного питона нашли в Москве
Королевского питона поймали сегодня спасатели в Москве, об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента ГОЧСиПБ.
Днем в систему 112 поступил сигнал о том, что жители одного из домов на улице Рогова под балконом нашли королевского питона.
На место ЧП направился расчет АСО №9 Пожарно-спасательного центра Москвы.
Спасатели поймали змею и убрали ее в контейнер для рептилий.
Сейчас разыскивается хозяин рептилии. Если он не выйдет на связь, то о питоне позаботятся сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
Вестник Кавказа
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