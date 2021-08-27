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Сергей Меняйло объявил об автоматизации системы госзакупок

Фото пресс-службы главы Северной Осетии
Фото пресс-службы главы Северной Осетии

В Северной Осетии будет автоматизирована система госзакупок: такое решение было принято после рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которую провел накануне врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Меняйло рассказал, что планируется создание современной автоматизированной информационной системы для управления государственными и муниципальными закупками, что позволит обеспечить прозрачность и эффективность использования бюджетных средств, - передает "АиФ-Ставрополье".

Врио главы Северной Осетии попросил президента дать соответствующее поручение Минфину и Федеральному казначейству, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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