Лотерея пройдет среди вакцинированных в Грузии

Для пропаганды вакцинации от коронавируса в Грузии организуют лотерею для привитых, рассказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, ее организацией занимается Министерство финансов.

"Министерство финансов заявило, что заявление будет сделано 1 сентября о начале так называемой перманентной лотереи, чтобы люди были поощрены определенными денежными наградами", - цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Он добавил, что уже разработана и схема проведения лотереи.