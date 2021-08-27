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В новороссийском Мысхако ввели режим ЧС из-за немецкой торпеды

Фото Росгвардии
Фото Росгвардии

Власти кубанского Новороссийска ввели локальный режим ЧС в поселке Мысхако из-за обнаруженной в прибрежных водах немецкой торпеды времен Великой Отечественной войны. 

В акватории Черного моря в районе села Мысхако в 17-20 метрах от берега была обнаружена 1,5-тонная немецкая торпеда времен войны - она находится на глубине нескольких метров, - сообщает "Интерфакс". 

Работы по обезвреживанию опасной находки будут проводится в начале следующей недели. 

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Вестник Кавказа

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