Благодаря инвестициям в КБР приведут в порядок 160 км дорог

Кабардино-Балкария получила дополнительно 709,6 млн рублей на ремонт автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети, - сообщает пресс-служба главы КБР.

В республике до конца года планируется ремонт дорог Нальчикской городской агломерации и капремонт автодороги "Прохладный-Эльхотово", а в целом в республике в нормативное состояние планируется привести 160 км дорог, - сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Масштаб инвестиций в дорожное строительство Кабардино-Балкарии в 2021 году колоссальный. Республика готова к реализации и более масштабных задач в сфере дорожного строительства", - цитирует слова Кокова "Инетрфакс".