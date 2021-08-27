В кубанских госпиталях заканчиваются места для коронавирусных больных

В кубанских обсерваторах заканчиваются места для больных коронавирусом, - сообщил сегодня оперативный штаб Кубани.

В крае развернуто 7 тыс 740 коек в 28 госпиталях, но свободны из них всего 639 мест, - рассказала ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова, передает портал Юга.ру.

Помимо них, на Кубани развернуты 741 реанимационные койки, но в случае острой необходимости их число может вырасти на 253 места.

Напомним, сейчас в стационарах Кубани проходят лечение 3 тыс 463 пациента с подтвержденным коронавирусом, дома лечатся 8 тыс 383 инфицированных.