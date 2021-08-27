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Выросло число жертв трагедии в воинской части в Казахстане

Выросло число жертв трагедии в воинской части в Казахстане

Увеличилось число жертв ЧП в воинской части в Жамбылской области, где накануне произошел пожар, вызвавший взрывы боеприпасов. Такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек", - цитирует его ТАСС.

В ведомстве уточнили, что на месте событий обнаружены тела еще трех сотрудников, погибших при ликвидации последствий, их личности устанавливаются.

Ранее стало известно о девяти жертвах ЧП.

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