Выросло число жертв трагедии в воинской части в Казахстане

Увеличилось число жертв ЧП в воинской части в Жамбылской области, где накануне произошел пожар, вызвавший взрывы боеприпасов. Такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек", - цитирует его ТАСС.

В ведомстве уточнили, что на месте событий обнаружены тела еще трех сотрудников, погибших при ликвидации последствий, их личности устанавливаются.

Ранее стало известно о девяти жертвах ЧП.