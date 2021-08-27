Краснодарский ЮЗТС празднует юбилей

Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) празднует сегодня 110-летний юбилей - официальное открытие машиностроительного и литейного предприятия "Кубаноль", выпускавшего оборудование для нефтяной промышленности, состоялось 27 августа 1911 года.

Сегодня ЮЗТС входит в топ-10 предприятий отрасли и в перечень системообразующих компаний региона и производит станки и обрабатывающие центры, которые используют во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию, - передает портал Юга.ру.

Завод сотрудничает с заказчиками как на российском рынке, так и за рубежом – его продукция востребована на Урале, в Сибири, в Центральной России, а также на Кубе, в Латвии, Казахстане, Венгрии и Беларуси.

Весной 2021 года ЮЗТС стал лауреатом краевого конкурса в области качества "Сделано на Кубани". Сейчас в его производстве находится более 20 тяжелых станков и обрабатывающих центров, в ближайшее время завод намерен занять четвертую часть рынка тяжелого станкостроения в России.