Жители соседних регионов сбывали фальшивые деньги в Адыгее

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Адыгеи пресекли деятельность группы, подозреваемой в сбыте фальшивых денежных купюр.

В одном из магазинов в поселке Энем кассиры обнаружили 5-тысячную купюру с явными признаками подделки, которой расплатился мужчина. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения, и правоохранителям удалось установить марку и модель автомобиля, на котором он уехал. В ходе спецоперации автомобиль остановили в поселке Яблоновском. В салоне иномарки находились трое мужчин, в возрасте от 25 до 36 лет, проживающие в городе Краснодаре, Ставропольском крае и Северной Осетии. При осмотре транспортного средства сыщики обнаружили пять денежных купюр крупного номинала, которые имели признаки подделки.

"Выяснилось, что накануне на территории соседнего региона подельники приобрели в Интернете у неустановленных лиц несколько фальшивых пятитысячных банкнот, после чего прибыли в Тахтамукайский район Адыгеи и стали приобретать недорогие товары в мелкорозничных магазинах, расплачиваясь крупными поддельными купюрами", – сообщили в пресс-службе республиканского МВД, передает "АиФ-Адыгея".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, его фигуранты задержаны.