Пентагон лишил европейские военные базы США российской энергии

Минобороны США, в рамках оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в Америке с 1 октября), запретило американским военным базам в Европе заключать контракты на поставки российских энергоресурсов, такое уведомление Пентагон разместил в Федеральном реестре.

"Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе", - цитирует документ ТАСС.

В Пентагоне уточнили, что, согласно разделу 2821, запрещается использование энергоресурсов из России для укрепления энергетической безопасности в Европе, пояснив, что под запрет подпадают все виды энергоресурсов, однако исключения из правила все-таки возможны.

В документе указано также, запрет не касается Азии, в частности, части Турции, находящиеся в Азии.