Мирзиеев выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией в воинской части

Президент Узбекистана Шавката Мирзиеев выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией в Жамбылской области, где накануне при взрыве на складе в воинской части погибли 9 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой президента Узбекистана.

В ходе беседы Мирзиеев выразил готовность оказать необходимое содействие казахстанской стороне в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Президенты двух стран также обсудили актуальные вопросы отношений между Казахстаном и Узбекистаном, региональную повестку и последние события в Афганистане.

Помимо этого, Мирзиеев и Токаев договорились продолжить тесное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности в Центральной Азии, передает Газета.uz.

Напомним, накануне в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, прогремели шесть взрывов, в результате чего погибли 9 человек, около 90 получили ранения, двое числятся пропавшими без вести.