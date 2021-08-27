Мехрибан Алиева: от всей души благодарю за поздравления с днем рождения!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила благодарность за поздравления с днем рождения, соответствующее сообщение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Уважаемые сестры и братья! Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за поздравления, теплые и добрые пожелания по случаю моего дня рождения. Мне очень дороги ваше внимание, забота и поддержка!" - обратилась Мехрибан Алиева.

"Большое спасибо за вашу любовь, искренность, уважение и доверие. Спасибо каждому из вас за то, что дарите свое душевное тепло, которое я ощущаю и которое вдохновляет и всегда помогает мне!" - поблагодарила первый вице-президент Азербайджана.

"Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье! Пусть Великий Аллах хранит азербайджанский народ и нашу любимую Родину", - пожелала она.