Боррель и новый глава МИД Ирана обсудили СВПД и Афганистан

В пятницу, 27 августа, состоялся телефонный разговор верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике и безопасности Жозепа Борреля и нового министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня внешнеполитической службой ЕС.

В ходе беседы глава европейской дипломатии и новый глава МИД Ирана обсудили отношения ЕС и Исламской Республики в контексте изменений в иранском правительстве, путь вперед для Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Помимо этого, Боррель и Абдоллахиян обсудили последние события в Афганистане, включая региональные и гуманитарные последствия, передает ТАСС.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.