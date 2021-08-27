Последствия непогоды вынудили власти ввести режим ЧС в Левашинском районе

Глава Левашинского района Дагестана, пострадавшего от ливневых дождей и схода селевых потоков, сегодня ввел на территории района режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

"Сегодня для оперативного устранения последствий непогоды подписал постановление о введении режима ЧС на всей территории Левашинского района", – приводит слова главы муниципального образования Шамиля Дабишева ТАСС.

Ливни и сели повредили в районе дома, сельхозугодья, дороги и другие объекты инфраструктуры, больше всего от них пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа.