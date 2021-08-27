В ВОЗ заявили об отсутствии опасности новых штаммов COVID-19 для детей

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24", что пока преждевременно говорить о том, что новые штаммы коронавируса COVID-19 становятся опаснее для детей.

"На данный момент мы не можем сказать, что ситуация тревожная", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 6 844 049 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 112 035 жителей страны, умерли – 180 041.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 214 млн, из них более 4,4 млн человек скончались.