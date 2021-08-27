"Газпром": "Северный поток-2" находится на финальной стадии реализации

Проект газопровода "Северный поток-2" уже находится на финальной стадии реализации, такое сообщение распространила пресс-служба "Газпрома".

Процесс его реализации обсудили сегодня в ходе встречи в Санкт-Петербурге главы "Газпрома" Алексей Миллер и австрийской компании OMV Райнер Зеле.

Участники беседы обратили внимание на более чем полувековую историю "надежного экспорта российского газа в Австрию", уточнили, что общий объем поставок с 1968 года составил свыше 260 млрд кубометров.

"Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток-2", который находится в финальной стадии реализации", - цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, Миллер и Зеле также коснулись успешного взаимодействия в рамках проекта освоения Южно-Русского месторождения.